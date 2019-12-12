Путин посетит церемонию прощания с Лужковым

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище сегодня в 16:30.

Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в Мюнхене, где проходил обследование. Церемония прощания с политиком проходит в эти минуты в храме Христа Спасителя. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Проводить бывшего мэра в последний путь пришли политики, общественные деятели и артисты. В их числе его преемник Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, глава МВД Владимир Колокольцев, вице-премьер РФ Ольга Голодец, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, певец Олег Газманов и многие другие.

Отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После завершения церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.