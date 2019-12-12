Песков: Причастность убитого в Берлине боевика к кровавым терактам установлена

Москва неоднократно обращалась к властям ФРГ с просьбой выдать этого человека, но не нашла понимания.

Россия готова к сотрудничеству с Германией по вопросу расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он указал, что убитый являлся боевиком, и его причастность к кровавым терактам была достоверно установлена.

Российская сторона исходит из того, что Москва неоднократно обращалась к властям ФРГ с просьбой выдать этого человека, но не нашла понимания.

— Запросы были, и об этом докладывалось президенту, — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, были ли запросы из Кремля в Берлин на его экстрадицию.

Представитель Кремля добавил, что есть "целый набор ведомств", которые могут взаимодействовать с Берлином в этой сфере.

— Они относятся к категории силовых или следственных органов, — заключил он.

Напомним, четвёртого декабря Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ. Канцлер Ангела Меркель назвала причиной выдворения дипломатов то, что Москва якобы оказывала недостаточное сотрудничество в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. В российском МИДе ответили зеркально и сегодня выслали из страны двух немецких дипломатов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четвёрки" ответил на вопрос журналистов о причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине в августе этого года. Он указал, что убитый был опасным боевиком и очень жестоким человеком, и находился в розыске.