Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Впервые его приняли в 2014 году сроком на три года и с тех пор дважды продлевали.

Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. "За" проголосовали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ отправится на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон, о котором идёт речь, впервые приняли в 2014 году сроком на три года и с тех пор дважды продлевали на год. После согласования текста "формулы Штайнмайера" в этом году, которая предлагает мирное урегулирование путём проведения выборов и предоставления региону особого статуса, Зеленский анонсировал, что вместо продления старого закона примут новый, однако сделать это власти не успели.

Документ предполагает проведение местных выборов, амнистию для участников военных действий на территории многострадального региона. Кроме того, в Донбассе должна появиться своя полиция, суды и прокуратура. Также закон гарантирует использование русского языка в разных сферах жизни, поддержку в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры.

Отметим, что реальную силу закон будет иметь только после проведения местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.