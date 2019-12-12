В ФРГ отреагировали на высылку двух немецких дипломатов из России

Высылка немецких дипломатов из России — неоправданный шаг Москвы, который посылает неверный сигнал. Об этом заявили журналистам в МИД ФРГ. Там отметили, что Германия с сожалением восприняла зеркальные меры России.
— Правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить двоих сотрудников германского посольства персонами нон грата. Оно посылает неверный сигнал и неоправданно, — считают в МИД ФРГ.
В ведомстве отметили, что "правительство в этом отношении сохраняет за собой право на дальнейшие шаги в свете расследования".
Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала причиной выдворения дипломатов то, что Москва якобы оказывала недостаточное сотрудничество в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. 12 декабря МИД РФ принял ответные меры.
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