В ФРГ отреагировали на высылку двух немецких дипломатов из России

В немецком ведомстве заявили, что правительство сохраняет за собой право на "дальнейшие шаги в свете расследования" убийства гражданина Грузии в Берлине.

Высылка немецких дипломатов из России — неоправданный шаг Москвы, который посылает неверный сигнал. Об этом заявили журналистам в МИД ФРГ. Там отметили, что Германия с сожалением восприняла зеркальные меры России.

— Правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить двоих сотрудников германского посольства персонами нон грата. Оно посылает неверный сигнал и неоправданно, — считают в МИД ФРГ.

В ведомстве отметили, что "правительство в этом отношении сохраняет за собой право на дальнейшие шаги в свете расследования".

Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала причиной выдворения дипломатов то, что Москва якобы оказывала недостаточное сотрудничество в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. 12 декабря МИД РФ принял ответные меры.