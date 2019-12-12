В Кремле прокомментировали допуск российского журналиста на Украину

Песков признался, что не знает, как выстроена работа в офисе Зеленского, поэтому призвал не судить по одному случаю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Украины впустить российского журналиста на территорию этой страны. Представитель Кремля отметил, что это позитивный знак.

— Сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского действительно журналист достаточно оперативно, буквально на следующий день смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ с Украины, — это факт позитивный, — рассказал Песков.

Представитель Кремля признал, что не знает, как выстроена работа в офисе Зеленского, поэтому призвал не судить по одному случаю.

Напомним, на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" Владимир Зеленский пообщался с российскими журналистами и пригласил их на Украину. Въехать в страну после этого удалось журналисту "Известий".