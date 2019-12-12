В Кремле прокомментировали допуск российского журналиста на Украину

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Песков признался, что не знает, как выстроена работа в офисе Зеленского, поэтому призвал не судить по одному случаю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Украины впустить российского журналиста на территорию этой страны. Представитель Кремля отметил, что это позитивный знак.

Сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского действительно журналист достаточно оперативно, буквально на следующий день смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ с Украины, — это факт позитивный, — рассказал Песков.

Представитель Кремля признал, что не знает, как выстроена работа в офисе Зеленского, поэтому призвал не судить по одному случаю.

Напомним, на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" Владимир Зеленский пообщался с российскими журналистами и пригласил их на Украину. Въехать в страну после этого удалось журналисту "Известий".

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