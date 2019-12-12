Путин прибыл на церемонию прощания с Лужковым — видео

Президент РФ Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на церемонию прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.

Помимо главы государства проводить бывшего мэра в последний путь пришли политики, общественные деятели и артисты. В их числе Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, глава МВД Владимир Колокольцев, вице-премьер РФ Ольга Голодец, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, певец Олег Газманов и многие другие. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Напомним, Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в мюнхенской клинике, где проходил обследование.