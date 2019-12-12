Студент ВШЭ впал в кому прямо во время лекции

20-летнего екатеринбуржца экстренно доставили в реанимацию, врачи выясняют причину случившегося.

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) впал в кому прямо во время лекции в одной из аудиторий вуза на улице Шаболовке. Как стало известно агентству "Москва", однокурсники сначала подумали, что молодой человек просто уснул.

— Он положил голову на стол и как будто уснул. Когда парня стали будить, он не просыпался, и тогда девушка вызвала скорую помощь. Медики отвезли молодого человека в больницу, — рассказал собеседник агентства.

С диагнозом "кома неясной этиологии" 20-летнего екатеринбуржца положили в реанимацию. Врачи пытаются выяснить причины, по которым третьекурсник неожиданно впал в состояние комы.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик впал в кому во время отдыха в благовещенском аквапарке.