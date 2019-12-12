В Кремле отреагировали на прекращение показа "Слуги народа" в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема прекращения показа украинского сериала "Слуга народа" в России не имеет отношения к администрации главы государства.

— Мы здесь в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику: что они собираются показывать, в каких форматах и так далее. К нам это не имеет никакого отношения, — сказал Песков.

По его словам, сериал доступен на разных платформах уже давно.

Накануне телеканал ТНТ запустил показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский. Однако на ТВ показали только три серии, заявив, что остальное можно будет посмотреть на другой платформе ТНТ.