В ООН назвали число убитых в Донбассе мирных жителей

Число жертв давно превысило три тысячи человек, а пострадавших в регионе уже более семи тысяч.

Миссия ООН по правам человека на Украине с начала конфликта в Донбассе насчитала 3344 жертвы боевых действий. Такую статистику на брифинге привела глава миссии Матильда Богнер, сообщает РИА "Новости".

По словам Богнер, число погибших продолжает увеличиваться, но уже менее стремительно. Так, с начала 2019 года в результате военных столкновений погибло 26 мирных жителей, ещё 136 получили различного рода ранения. Это на 40% меньше, чем за прошлый год. При этом общее число пострадавших в результате конфликта превысило 7 тысяч человек.

Ранее Лайф сообщал, что по результатам "нормандского саммита" лидеры не смогли согласовать разведение сил в Донбассе. При этом позже президент Украины Владимир Зеленский признался, что не знает, как контролировать перемирие в зоне конфликта.