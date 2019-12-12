Стало известно, сколько россиян предрасположено к избыточному весу

Соответствие роста, веса и ежедневного питания в норме только у 34% мужчин и 38,1% женщин в России.

Более половины россиян имеют предрасположенность к лишнему весу. Об этом говорится в материалах Росстата. Во время исследования специалисты узнали рацион питания около 100 тысяч респондентов. Кроме того, они измерили рост и вес участников опроса.

— В результате выяснилось, что 17,8% мужчин и 24,5% женщин имеют ожирение первой, второй и третьей степени. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин, — отмечается в сообщении.

При этом характеристики в норме только у 34% мужчин и 38,1% женщин в России. Отмечается, что общая энергетическая ценность среднесуточного рациона у мужчин составила 3031 килокалорию, у женщин — 2225,5 килокалории. Ежедневно женщины употребляют 46,2% углеводов, мужчины — 44,7%, жиров — 41,3% и 39,6% соответственно.

По сравнению с 2013 годом выросло число граждан, которые несколько раз в неделю употребляет творог и творожные продукты, — с 39,8% до 48,8%. Также россияне чаще стали есть свежие фрукты. Примечательно, что снизилось число людей, которые имеют одно или несколько заболеваний, связанных с питанием, — 42,3%. В 2003 году этот показатель был выше — 44,9%.

Ранее учёные назвали эффективную диету всего с одним условием.