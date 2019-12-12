Проходит обучение на третьем потоке "Школы губернаторов" на базе ВШГУ

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. Сейчас слушатели проходят обучение на третьем потоке. К его старту в программу обучения добавили чуть больше элементов, связанных с публичными коммуникациями, потому что без этого невозможно современному руководителю, современному политику быть успешным.

Напомним, 10 из 16 избранных 8 сентября глав регионов являются выпускниками или слушателями "Школы губернаторов". Это Игорь Артамонов (Липецкая область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Денис Паслер (Оренбургская область), Роман Старовойт (Курская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Бату Хасиков (Республика Калмыкия), Олег Хорохордин (Республика Алтай), Андрей Чибис (Мурманская область), Вадим Шумков (Курганская область).