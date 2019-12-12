Захарова объяснила Лайфу проблемы с электронными визами у иностранцев

С 1 октября возможность посещать Северную столицу и Ленобласть по упрощённой схеме получили граждане 53 стран.

Проблемы у иностранцев с посещением Санкт-Петербурга и Ленинградской области по электронным визам возникают из-за неправильного заполнения заявок на получение документа. Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идёт о некорректном написании имён и фамилий граждан других государств.

— К сожалению, система несовершенная... Учитывая разницу в написании имён иностранцев, у них возникают проблемы, которые они не могут оперативно сами решить, — ответила дипломат на соответствующий вопрос Лайфа.

Захарова добавила, что в помощь туристам МИД РФ дополнил бланк на заполнение визы онлайн-подсказками.

Напомним, что с 1 октября граждане 53 стран получили возможность посещать Санкт-Петербург и область по электронной визе. Документ действует в течение 30 календарных дней, из которых на территории РФ можно находиться не более восьми.