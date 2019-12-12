В Петербурге задержаны подростки, избившие 18-летнюю студентку

Им предъявлены обвинения по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В Санкт-Петербурге оперативники центра "Э" задержали четырёх человек по подозрению в избиении 18-летней студентки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Подросткам предъявлены обвинения в избиении курсантки Государственного университета морского и речного флота. Все они обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

— Один из них нигде не учится, не работает. Второй учится в седьмом классе школы. А третий, самый старший из них, — студент юридического факультета одного из петербургских вузов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ещё один задержанный будет проходить по делу в качестве свидетеля. По данным издания "Фонтанка", все они питают симпатию к одной из националистических группировок. Более того, один подозреваемый во время допроса признался, что причиной нападения на девушек стало подозрение в их причастности к ЛГБТ-движению.

Напомним, группа мужчин избила 18-летнюю Екатерину в центре Санкт-Петербурга 9 декабря . В результате нападения у девушки диагностировали травму губы и сотрясение мозга. Лайф публиковал видео нападения.