На заводе в Хабаровском крае появились лисы-металлурги — видео

В цех наведываются трое диких животных. Рабочие совсем не против такой пушистой компании.

В цехе завода "Амурстали", расположенном в Комсомольске-на-Амуре, поселились дикие лисы. Лесные звери без страха проводят время под крышей завода. Они привыкли к шуму и подпускают подкармливающих их рабочих на расстояние вытянутой руки.

— Их целое семейство. В лесу жрать нечего, вот они и бегают сюда. Лиса-металлург! — отмечает рабочий, снимая на видео животное.

Металлурги не против таких гостей. Одной из лис они даже дали имя — Маня. Рабочие животных не боятся. Они подходят к ним близко, даже несмотря на то, что лисы являются переносчиками бешенства.

Ранее Лайф сообщал, что две альпака устроились на работу в китайский ресторан.