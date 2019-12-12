В бундестаге сравнили власти ФРГ с собачонкой из-за высылки дипломатов РФ

Гердт выразил недовольство действиями немецких властей, из-за которых страна может оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал высылку российских дипломатов из Германии попыткой обострить отношения между Москвой и Берлином из-за скорого запуска "Северного потока — 2". Он также считает подозрительным обстоятельства убийства гражданина Грузии, которое и стало поводом для выдворения россиян.

— Именно сейчас, перед запуском "Северного потока — 2", надо обязательно обострить отношения с Россией. Для того чтобы понять, чьих рук это дело, надо просто поразмыслить, кому это выгодно. Выгодно это России? Выгодно это Германии? И сразу становится понятно, чей это проект. Стыдно за наше правительство, которое, как послушная собачонка, выполняет команду "апорт", — сказал Гердт телеканалу "360".

Депутат выразил недовольство действиями правительства, из-за которых страна может оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт. Он также высказал мнение, что такая внешняя политика угрожает безопасности ФРГ.

Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ. Канцлер Ангела Меркель назвала причиной выдворения дипломатов то, что Москва якобы оказывала недостаточное сотрудничество в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. В российском МИД ответили зеркально и сегодня выслали из страны двух немецких дипломатов.