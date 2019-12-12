Путин поздравил судей КС с Днём Конституции

Глава государства отметил, что невозможно переоценить роль этой инстанции в жизни страны.

Президент России Владимир Путин поздравил судей Конституционного суда (КС) с 26-летием принятия основного документа страны. Глава государства отметил, что инстанция последовательно защищает конституцию, что важно для развития страны и поддержания стабильности.

— От глубокого понимания основного закона и его принципов напрямую зависит качество новых нормативных актов, и в этой связи невозможно переоценить роль Конституционного суда, который осуществляет контроль над деятельностью законодателей, — сказал Путин на встрече с судьями КС.

Глава государства признался, что во время обсуждения тех или иных вопросов с правительством члены совещаний часто ссылаются на позицию Конституционного суда. Президент добавил, что толкование основного документа страны — процесс непрерывный.

Глава КС Валерий Зорькин в свою очередь отметил, что год от года российское законодательство становится более совершенным.