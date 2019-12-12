Самый большой и мощный атомный ледокол "Арктика" выведен на ходовые испытания

Длиной он почти 200 метров, а высотой — с пятиэтажный дом. У него энергетическая установка с двумя реакторами.

Сегодня в Санкт-Петербурге Балтийский завод вывел на ходовые испытания универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 — самый большой и мощный в мире. Он строится по заказу "Росатома".

— Основными задачами ходовых испытаний станут проверка правильности принятых алгоритмов работы гребной электрической установки, а также маневренных характеристик ледокола от резервных дизель-генераторов, — рассказал генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

Длина судна — 173,3 метра, высота — 15,2 метра, мощность — 60 МВт. У него двухреакторная энергетическая установка с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "Ритм-200" мощностью 175 МВт. Предполагается, что ледокол будет в строю 40 лет.

Ранее профессор из США рассказал о поражении Штатов в борьбе с Россией за Арктику.