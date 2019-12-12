Климкин "приревновал" Трампа из-за встречи с Лавровым: У меня душевнее было

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался по поводу встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.
— Что-то Лавров очень ровно стоит. То ли Трамп его напугал, то ли пытается выглядеть послушно. А может, это геополитика. Ну, у меня как-то душевнее было, — написал в "Твиттере" Климкин.
Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно ;) а, може, це геополітика :) ну в мене якось душевніше було :) pic.twitter.com/QPY4E4RW7p— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 11, 2019
Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, Трамп также назвал встречу "очень хорошей".
С Климкиным же глава Белого дома встречался в мае 2017 года. Тогдашнего главу МИД Незалежной обвиняли в том, что за этот разговор он заплатил американским лоббистам.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram