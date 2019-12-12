Климкин "приревновал" Трампа из-за встречи с Лавровым: У меня душевнее было

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Чтобы "подкрепить" свои выводы, бывший украинский чиновник даже сравнил фотографии переговоров.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался по поводу встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

— Что-то Лавров очень ровно стоит. То ли Трамп его напугал, то ли пытается выглядеть послушно. А может, это геополитика. Ну, у меня как-то душевнее было, — написал в "Твиттере" Климкин.

Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, Трамп также назвал встречу "очень хорошей".

С Климкиным же глава Белого дома встречался в мае 2017 года. Тогдашнего главу МИД Незалежной обвиняли в том, что за этот разговор он заплатил американским лоббистам.

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