Матёрый чиновник, любящий отец и взяточник — история бывшего мэра Тефтелева

Только утихли скандалы с бывшими губернаторами Челябинска и на проблемную должность пришёл опытный и надёжный Алексей Текслер, как отголоски лихих времён настигли его бывшего подчинённого — видного уральского политика, бывшего мэра Магнитогорска и Челябинска Евгения Тефтелева. Его обвиняют в получении крупной взятки. Преступление раскрыли сотрудники местной ФСБ. Лайф расскажет о карьере чиновника и её бесславном конце.

Несчастливое место работы

Экс-мэр Челябинска — чиновник старой закалки, свою политическую карьеру он начал ещё в конце 70-х в аппарате комсомола Магнитогорска, а в 90-е руководил магнитогорской биржей, пока в 2009 году не стал мэром Магнитогорска. Проработал там ровно четыре года и вернулся в родные пенаты, возглавив поэтапно сначала администрацию Челябинска, а затем и сам город. И в итоге дослужился до заместителя губернатора Челябинской области. Однако после того как предыдущий губернатор Борис Дубровский попал под уголовное преследование и был уволен, нынешний глава региона Алексей Текслер уволил Тефтелева прямо в "Инстаграме" и официально упразднил его должность.

Бывший чиновник, впрочем, не унывал, заявляя в интервью уральским СМИ, что решил "просто отдохнуть". Но хорошо отдохнуть Тефтелеву вряд ли удастся. Обвинение достаточно серьёзное: бывшему вице-губернатору светит до двенадцати лет колонии за взятку. И, в отличие от своего покровителя Дубровского, сбежать за рубеж Тефтелев уже не успел. Это удалось только двум бывшим губернаторам.

Мусорный коллапс и любимый сын

В местной прессе уже звучали обвинения в адрес Тефтелева. Например, в 2018 году вверенный ему Челябинск просто утонул в мусоре. Горы отходов засыпали улицы города настолько, что мэру пришлось ввести чрезвычайное положение. Конфликт произошёл из-за отказа подрядчиков вывозить мусор на новую свалку вместо закрытой. Мусорный коллапс усилиями федеральных чиновников и возбуждением уголовных дел удалось решить, но Тефтелеву пришлось написать заявление об уходе с поста городского главы.

Тефтелев — образцовый отец и очень помогает своему сыну Ивану в работе. С 1998 по 2002 год Евгений Николаевич был председателем совета директоров ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ". Туда же заботливый отец устроил своего сына, и не куда-нибудь, а начальником управления снабжения.

До того как Тефтелев возглавил Челябинск, завод не получал супервыгодных контрактов, это были лишь скромные бюджетные заказы, не превышающие нескольких миллионов в год. По данным "СПАРК-Интерфакса", в 2015 году "ММК-Метиз" выиграл государственных тендеров уже более чем на миллиард рублей (!), увеличив сумму госконтрактов практически в 50 раз. Но контролирующие органы не заметили того, что на языке бизнеса называется "конфликт интересов".

Объёмы контрактов продолжали расти вплоть до конца 2018 года, как раз когда Тефтелев-старший оставил пост мэра. За это время компания, где работает сын экс-чиновника, успела получить заказов на общую сумму более четырёх миллиардов рублей. Одним из основных контрагентов "ММК-Метиз" было АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", где с 2009 по 2011 год работал первым заместителем генерального директора беглый губернатор Дубровский.

Ученье — свет, а в школе — взятка

Евгений Тефтелев уже признал вину в получении взятки. Уголовное дело возбуждено по факту получения денег за заключение контракта на строительство школы в микрорайоне "Парковый". В то же время следствие рассматривает и другие возможные эпизоды, например откаты по строительным контрактам. Тефтелева задержали утром в Магнитогорске. Кроме него задержан и другой фигурант — бывший начальник капстроительства Челябинска Евгений Пашков.

Кроме Тефтелева следователи допросили и местного депутата Сергея Селещука, чьи компании получили контракт на строительство школы и других объектов в Челябинске. В его компании "Флагман" прошли обыски. Некоторые СМИ полагают, что именно Селещук дал взятку Тефтелеву, однако он проходит по делу в качестве свидетеля.

Селещук — видный бизнесмен Южного Урала. Помимо "Флагмана" он совладелец компаний, связанных с торговлей лесоматериалами и арендой помещений, а также один из учредителей челябинской региональной спортивной общественной организации "Федерация тайского бокса".

Суровые челябинские чиновники

Челябинску вообще не очень везло с властями в последнее время. Помимо двух буквально сбежавших бывших губернаторов предшественник Тефтелева на посту мэра тоже был фигурантом сразу двух уголовных дел.