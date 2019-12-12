В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G

Технология создаст людям, находящимся в разных местах, полноценный эффект присутствия во время общения. Другими словами, будущее уже здесь.

Компания МТС провела первую в мире прямую двустороннюю междугородную видеотрансляцию в пилотных сетях 5G. Телемост состоялся между Москвой, где проходит российская интернет-неделя (RIW), и Кронштадтом. Пресс-секретарь телеком-компании Алексей Меркутов и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко поговорили с питерским блогером Wylsacom (Валентином Петуховым). Участники по обе стороны экрана смогли увидеть друг друга в реальном времени в виде голограмм (объёмного изображения, проецируемого лазером).

Инновационную инфраструктуру и IT-решения для трансляции с использованием голограммы создала компания Huawei. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G рынок сможет создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счёт смешения цифровой и физической действительности.

Вместе с @Huawei провели сегодня первый в мире двусторонний голографический телемост между Москвой и Кронштадтом с блогером @wylsacom через сеть 5G.



Подробнее тут: https://t.co/g86tda1w6r pic.twitter.com/UVC190S4D2 — МТС Россия (@ru_mts) 12 декабря 2019 г.

В России сейчас активно работают над покрытием городов сетями связи 5G. Нацпроект "Цифровая экономика" предусматривает покрытие сетями нового поколения все города-миллионники. По предварительным оценкам, создание 5G в стране оценили более чем в 600 миллиардов рублей.

Как ранее сообщал Лайф, Кронштадт стал первым городом России, в котором такая сеть покрывает почти всю населённую территорию. При содействии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова было запущено восемь станций: пять из них работают в диапазоне 4,9 ГГц, ещё три — в диапазоне 28 ГГц, при этом до конца сентября планируется запустить четыре базовые станции в диапазоне 4,9 ГГц.

Отмечается, что первыми связь 5G смогут протестировать социально значимые объекты. Позже на основе сети пятого поколения будут улучшать и совершенствовать процессы и сервисы в самых разных областях.