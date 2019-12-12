Россиянину обещали аннулировать кредит, который на него повесили в фитнес-клубе

Дмитрия без его ведома сделали "счастливым обладателем" двух кредиток и долга в 60 тысяч рублей.

Жителю подмосковных Мытищ, на которого в фитнес-клубе "Зебра" вместе с членской картой тайно оформили кредит, пообещали аннулировать долг. Дмитрий Бабаджанов рассказал об этом Лайфу.

С потерпевшим связался сотрудник микрокредитной организации "Мандаринлайф", клиентом которого он без своего ведома стал. Менеджер заверил, что они больше не работают с "Зеброй".

Ранее Лайф сообщал, что одна из сотрудниц оформляла на новых членов подмосковного фитнес-клуба микрокредиты. От действий мошенницы могли пострадать более ста человек, одним из которых стал Бабаджанов. Молодой человек узнал о случившемся спустя полгода после визита в "Зебру", когда ему позвонили из микрокредитной организации и призвали погасить задолженность.