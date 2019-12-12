Крупнейшие компании России приняли Кодекс этики использования данных

Торжественное подписание документа состоялось 12 декабря в Центре международной торговли в рамках Недели российского Интернета (RIW 2019).

Крупнейшие российские компании (лидеры рынка) приняли Кодекс этики использования данных. Свои подписи на документе оставили представители холдинга "Газпром-медиа", "Яндекса", "МегаФона", банка "Тинькофф", Сбербанка, "Газпромбанка", oneFactor, QIWI, Mail.ru Group, ВТБ, "ВымпелКома", Ростелекома, МТС, а также Аналитического центра при Правительстве РФ.

Предполагается, что положения документа станут основой для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и между собой. Документ распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до промышленных.

Кодекс включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение Реестра добросовестных участников. Положения документа призваны стать базой для создания реально действующих законодательных инициатив в области регулирования, так как разработаны самими участниками оборота данных, которые хорошо понимают рынок, знакомы с возможными сценариями использования технологий в будущем.

Неотъемлемой частью кодекса и ориентиром является "Белая книга", в которой собраны примеры ответственного поведения в отношении обращения с данными.

— Кодекс — это живой документ, он состоит не только из свода принципов и "Белой книги", но и из ежедневной работы по совершенствованию регулирования и выработке новых подходов к технологическим инициативам. Для ведения этой работы в рамках кодекса создаётся Совет по этике работы с данными, он будет определять перечень добросовестных практик, наполнять "Белую книгу" конкретными примерами. Также в рамках кодекса мы создаём Реестр добросовестных участников рынка данных, — рассказала президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

Координационным центром Совета по совершенствованию практик работы с данными станет Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, в совет также войдут представители других государственных организаций.

Кодекс этики использования данных будет открыт для новых участников. Найти информацию о процедуре присоединения и текущем составе можно на сайте Аналитического центра.