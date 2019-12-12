Forbes назвал имена самых влиятельных женщин года

В тройку лидеров попали канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывшая глава МВФ Кристин Лагард и спикер конгресса США Нэнси Пелоси.

Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных женщин уходящего года. Канцлер Германии Ангела Меркель в девятый раз стала его лидером.

В издании отметили, что Меркель удержала за собой первую строчку благодаря своей борьбе с антииммигрантскими настроениями. На второй и третьей строчках рейтинга расположились бывшая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и спикер конгресса США Нэнси Пелоси соответственно.

40-е место списка заняла королева Великобритании Елизавета II, а 42-е — дочь президента США Иванка Трамп. Глава Центробанка РФ заняла 53-е место рейтинга, что на четыре позиции ниже, чем в прошлом году.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.