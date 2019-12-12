МВД возбудило дело из-за угроз шестилетнему сыну Плющенко

Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком.

Угрозы убийством в адрес шестилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской стали основанием для возбуждения уголовного дела. Злоумышленнику может грозить до двух лет тюрьмы.

— Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", — рассказал ТАСС адвокат звёздной семьи Александр Карабанов.

В полиции Лайфу подтвердили эту информацию. Там добавили, что преступник также требовал денег.

— В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятие, направленные на установление и задержание злоумышленника, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Родители Гном Гномыча сообщили в полицию об угрозах в адрес сына ещё месяц назад. Тогда сообщалось, что шестилетнему Саше в соцсетях пишет проклятия некая женщина.