Лайф публикует список пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"

В результате пожара на единственном российском крейсере-авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадало 12 человек, судьба ещё троих остаётся неизвестной. В распоряжении Лайфа есть список 11 госпитализированных, данных о 12-м пока нет:
- Банковский Д. 1990 г.р.
- Заварзин В. 1989 г.р.
- Брюшинин М. 1992 г.р.
- Беляев И. 1988 г.р.
- Неженцев Н. 1999 г.р.
- Чапаев И. 1988 г.р.
- Михальчук В.
- Артемьев В.
- Толмачов Р.
- Маринин П.
- Афанасьев Р.
Собеседник Лайфа добавил, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Напомним, сообщение о возгорании на "Адмирале Кузнецове" поступило сегодня около 10 часов утра. Предварительная причина — во время сварочных работ на крейсере загорелись горюче-смазочные материалы.
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