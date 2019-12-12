Лайф публикует список пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"

В результате пожара на единственном российском крейсере-авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадало 12 человек, судьба ещё троих остаётся неизвестной. В распоряжении Лайфа есть список 11 госпитализированных, данных о 12-м пока нет:

Банковский Д. 1990 г.р. Заварзин В. 1989 г.р. Брюшинин М. 1992 г.р. Беляев И. 1988 г.р. Неженцев Н. 1999 г.р. Чапаев И. 1988 г.р. Михальчук В. Артемьев В. Толмачов Р. Маринин П. Афанасьев Р.

Собеседник Лайфа добавил, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, сообщение о возгорании на "Адмирале Кузнецове" поступило сегодня около 10 часов утра. Предварительная причина — во время сварочных работ на крейсере загорелись горюче-смазочные материалы.