Врачи объяснили смерть Лужкова редким стечением обстоятельств

Специалисты заверили, что летальный исход возможен в ничтожном проценте подобных случаев.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, как ранее сообщалось, умер из-за послеоперационного анафилактического шока — наиболее тяжёлой формы аллергической реакции.

Операции по расширению суженного коронарного сосуда, которую проводили бывшему градоначальнику в мюнхенской клинике, крайне редко заканчиваются смертью пациента. Об этом заявил хирург и кардиолог Владимир Хорошев. Он отметил, что подобное возможно только в 1,5% случаев.

— Вероятность смерти во время операции увеличивает недостаточное учитывание моими коллегами всех рисков, — передаёт NEWS.RU его слова.

Хирург отметил, что чаще всего гибель пациентов в результате анафилактического шока после подобных операций происходит из-за врачебных ошибок. Это мнение поддержал и известный врач-анестезиолог Марк Гальперин.

— Даже если случается острая аллергическая реакция на препарат, это состояние можно стабилизировать. Возможный вариант — врачи вовремя не распознали анафилактический шок и приняли меры слишком поздно, — заявил он.

Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. В последние дни он находился в Мюнхене, где проходил обследование. Сегодня Лужков был похоронен на Новодевичьем кладбище.