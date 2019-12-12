"Ростех" пообещал Российской армии экзоскелет, как в игре Death Stranding

Разработанный в "Ростехе" образец силового экзоскелета, помогающий нести тяжести, уже прошёл практические испытания в боевых условиях. В том числе и во время операции в Сирии. Сейчас же рассматривается вопрос о принятии спецкостюма на вооружение.
— Скорее всего, экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния, — это спецназовцы, сапёры и другие, — считают в госкорпорации.
Также, по данным "Ростеха", ведутся разработки экзоскелетов, помогающих быстро передвигаться по пересечённой местности. Образцы таких устройств, дескать, практически готовы.
На данный момент российские учёные ищут подходящие источники питания. Как-никак экзоскелет в независимом режиме должен функционировать долго. А для этого нужны соответствующие аккумуляторы: надёжные, мощные и лёгкие.
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