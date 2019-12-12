"Ростех" пообещал Российской армии экзоскелет, как в игре Death Stranding

Госкорпорация считает, что силовые костюмы без источников питания станут на конвейер уже через 2–3 года. Роботизированные же версии появятся уже в середине 20-х.

Разработанный в "Ростехе" образец силового экзоскелета, помогающий нести тяжести, уже прошёл практические испытания в боевых условиях. В том числе и во время операции в Сирии. Сейчас же рассматривается вопрос о принятии спецкостюма на вооружение.

— Скорее всего, экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния, — это спецназовцы, сапёры и другие, — считают в госкорпорации.

Также, по данным "Ростеха", ведутся разработки экзоскелетов, помогающих быстро передвигаться по пересечённой местности. Образцы таких устройств, дескать, практически готовы.

На данный момент российские учёные ищут подходящие источники питания. Как-никак экзоскелет в независимом режиме должен функционировать долго. А для этого нужны соответствующие аккумуляторы: надёжные, мощные и лёгкие.