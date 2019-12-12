"Бибер, ты?" Звезда "Папиных дочек" сменила имидж и шокировала фанатов

Подписчики сравнили Мельникову с мальчиком и отметили, что она утратила свою женственность.

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова не перестаёт экспериментировать со своей внешностью. Очередная смена имиджа стала для фанатов актрисы шоком — звезда перекрасила суперкороткие волосы в светло-рыжий цвет.

"Мальчик-подросток", "Что Вы с собой сделали?", "Симпатичный паренёк", "Такая красотка была, что стало-то?", "Это кошмар", "Бибер, ты ли это?" — пишут подписчики Мельниковой в "Инстаграме".

Впрочем, нашлись и те, кому новый образ актрисы пришёлся по душе. Те заметили, что Дарья стала ещё красивей, отмечает портал "Дни.ру".

Ранее Мельникова побрилась налысо перед камерами, за что её окрестили сумасшедшей.