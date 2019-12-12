Челябинский губернатор в честь Дня Конституции вручил школьникам паспорта

Из рук главы региона документ получили ребята из Челябинска, Чебаркуля, Кыштыма, Копейска, Миасса, Златоуста и Магнитогорска.

Челябинский губернатор Алексей Текслер в честь Дня Конституции вручил первые паспорта граждан РФ 20 юным жителям региона. Главный документ своей жизни из рук руководителя области получили 14-летние школьники, которые отличились в спорте, науке и других сферах.

— Это те ребята, которые являются лидерами школьного самоуправления, принимают активное участие в жизни школы, города и области, а также участвуют в олимпиадах, имеют достижения в науке, искусстве и спорте, — сообщили в пресс-службе челябинского губернатора.

Школьники приехали на церемонию из Челябинска, Чебаркуля, Кыштыма, Копейска, Миасса, Златоуста и Магнитогорска.

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