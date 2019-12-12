Siri спасла юношу от смерти в провалившейся под лёд машине

Автомобиль медленно погружался в воду, а молодой человек уже не чувствовал своих ног.

Молодой человек спасся из провалившегося под лёд автомобиля благодаря голосовому помощнику на своём iPhone. Об очередной предотвращённой Siri трагедии рассказал The Sun.

События развивались в районе города Мейсон-Сити в штате Айова. По пути в колледж 18-летний Гаэль Сальседо на джипе вылетел с обледеневшей дороги и упал в реку. Автомобиль пробил лёд и медленно погружался в воду, а молодой водитель был зажат внутри.

— Мои руки мёрзли, я больше не чувствовал своих ног. Я много боролся, но вода была очень сильной... Это было ужасно, я думал, что умру, — признался юноша.

Во время удара телефон отлетел в сторону, и Гаэль почти потерял надежду. В отчаянии он прокричал: "Siri, звони 911!" И смартфон исполнил команду. Благодаря этому звонку на место происшествия прибыли пожарные из Мейсон-Сити и вытащили водителя. В шоковом состоянии он был доставлен в больницу, а через несколько часов уже отпущен домой. Машину Гаэля до сих пор не удалось вытащить.

Ранее Лайф писал, что Siri спасла жизнь жителю штата Невады, США, Нэйту Феликсу, попавшему в автокатастрофу.