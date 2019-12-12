Siri спасла юношу от смерти в провалившейся под лёд машине

Молодой человек спасся из провалившегося под лёд автомобиля благодаря голосовому помощнику на своём iPhone. Об очередной предотвращённой Siri трагедии рассказал The Sun.
События развивались в районе города Мейсон-Сити в штате Айова. По пути в колледж 18-летний Гаэль Сальседо на джипе вылетел с обледеневшей дороги и упал в реку. Автомобиль пробил лёд и медленно погружался в воду, а молодой водитель был зажат внутри.
— Мои руки мёрзли, я больше не чувствовал своих ног. Я много боролся, но вода была очень сильной... Это было ужасно, я думал, что умру, — признался юноша.
Во время удара телефон отлетел в сторону, и Гаэль почти потерял надежду. В отчаянии он прокричал: "Siri, звони 911!" И смартфон исполнил команду. Благодаря этому звонку на место происшествия прибыли пожарные из Мейсон-Сити и вытащили водителя. В шоковом состоянии он был доставлен в больницу, а через несколько часов уже отпущен домой. Машину Гаэля до сих пор не удалось вытащить.
Ранее Лайф писал, что Siri спасла жизнь жителю штата Невады, США, Нэйту Феликсу, попавшему в автокатастрофу.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram