Сенатор Гольдштейн назначен врио губернатора Еврейской АО

Он проходит обучение на третьем потоке так называемой "школы губернаторов" ВШГУ.

Президент России Владимир Путин назначил врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна, представляющего в Совете федерации исполнительную власть этого региона.

Гольдштейн проходит обучение на третьем потоке так называемой "школы губернаторов".

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ростислав Гольдштейн родился в поселки Селижарово Тверской области. С 1986 года работал слесарем на Сахалинской ГРЭС, а после армии стал монтажником в тресте "Дальэнергомонтаж". С 1992 года занимался частным бизнесом. В 2003 году победил на выборах депутатов Госсовета Республики Коми третьего созыва. В региональном парламенте был председателем комитета по социальной политике. В 2007-ом вновь стал депутатом Государственного совета Коми четвертого созыва и был избран вице-спикером, а вскоре победил и на выборах в Госдуму. Гольдштейн вошел в состав Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. Переизбравшись в декабре 2011-го, стал зампредседателя того же Думского комитета. 22 сентября 2015 года назначен сенатором от Еврейской АО.