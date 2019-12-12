"Зебил!" Вандалы разрисовали машину культуристу — другу Зеленского

На Украине вандалы испортили машину известному фитнес-тренеру и другу президента Украины Владимира Зеленского Валерию Бабичу. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в "Инстаграме".
Мужчина опубликовал видео, в котором показал, как его спорткар Dodge Charger SRT8, оформленный в цвета команды Зеленского, злоумышленники разрисовали красной краской. В частности, они перечеркнули "Зе" и вместо него написали оскорбительное "Зебил".
Бабич не без оснований решил, что это чья-то месть за его дружбу с украинским лидером, и отметил, что теперь машину придётся везти на покраску.
А сам Зеленский между тем впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
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