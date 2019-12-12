"Зебил!" Вандалы разрисовали машину культуристу — другу Зеленского

Спортсмен считает, что вандалы хотят жить в прежнем бардаке на Украине, и предложил им начать изменения с себя.

На Украине вандалы испортили машину известному фитнес-тренеру и другу президента Украины Владимира Зеленского Валерию Бабичу. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Мужчина опубликовал видео, в котором показал, как его спорткар Dodge Charger SRT8, оформленный в цвета команды Зеленского, злоумышленники разрисовали красной краской. В частности, они перечеркнули "Зе" и вместо него написали оскорбительное "Зебил".

Бабич не без оснований решил, что это чья-то месть за его дружбу с украинским лидером, и отметил, что теперь машину придётся везти на покраску.

А сам Зеленский между тем впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.