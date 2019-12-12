Обезьяна сбежала из зоопарка и устроила воздушное шоу в супермаркете

Посетители забыли о своих покупках и с удовольствием наблюдали за трюками "артистки".

Посетители одного из супермаркетов в Харькове стали зрителями милого шоу с участием обезьянки прямо во время совершения покупок. По словам очевидцев, примат сбежал из контактного зоопарка в магазин "АТБ" на улице Одесской.

"Воздушная гимнастка" забралась к потолку и прыгала по строительным конструкциям и трубам. Посетители забыли о своих покупках и с удовольствием наблюдали за трюками обезьяны. По данным местных СМИ, чтобы прекратить цирковое шоу, пришлось закрыть магазин, после чего беглянку отловили и доставили обратно в зоопарк.

Ранее Лайф публиковал видео изобретательного бегства обезьяны из зоопарка. Для этого примат освоила примитивное орудие труда.