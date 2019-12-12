Три девушки, рок-музыкант и рецидивист. Названы предполагаемые убийцы Шеремета

В рамках расследования убийства трёхлетней давности были задержаны три девушки и двое мужчин. Все они так или иначе связаны с волонтёрской деятельностью в зоне АТО.

Стали известны имена пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, совершённом ещё в 2016 году. Все они были задержаны сегодня, 12 декабря, им уже предъявлены обвинения.

Первым фигурантом дела стал киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, который выступает под псевдонимом Riffmaster. Он успел написать в своём фейсбуке, что к нему в связи с делом Шеремета пришли полицейские, после чего связь с ним была прервана. А позже о том, что именно Антоненко стал подозреваемым по громкому убийству трёхлетней давности, сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. Что конкретно ему вменяют, пока не известно, однако в полиции указали, что он "живёт с детства поблизости от взрыва и хорошо ориентируется во дворах окружающих домов", а в ночь перед подрывом авто выключил телефон.

Второй подозреваемой стала волонтёр АТО Юлия Кузьменко. О задержании написал в соцсетях её адвокат. Ещё один задержанный — участник боевой операции в Донбассе Владислав Грищенко с позывным Буча, имеющий шесть судимостей.

Также стало известно о задержании 26-летнего волонтёра Яны Дугай. По версии следствия, она проводила разведку возле дома Шеремета. А пятой фигуранткой дела стала волонтёр Инна Грищенко с позывным Пума — жена уже выше названного рецидивиста.

По версии следствия, непосредственно взрывчатку заложила Юлия Кузьменко, а Антоненко, который проживает в этом районе и хорошо ориентируется в пределах местности, находился рядом с ней и выступал как наводчик. Роль супругов Грищенко до конца пока не понятна, но муж — Владислав Грищенко — известен как специалист по взрывчатке и в телефонных разговорах говорил, что способен сделать любую бомбу.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести". О задержании его предполагаемых убийц стало известно только сегодня — спустя три с лишним года.