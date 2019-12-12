Четырёх человек насмерть зажало в машинах в результате аварии под Сочи

Живым из покорёженных машин удалось достать только одного человека, он госпитализирован.

В результате лобового столкновения внедорожника и легкового автомобиля между первым и вторым тоннелем совмещённой автодороги Адлер — Красная Поляна погибло четыре человека.

После столкновения водители и пассажиры оказались зажаты внутри автомобилей. Живым из покорёженных машин удалось достать только одного человека, его экстренно доставили в больницу. Причины страшного ДТП выясняются.

Судя по кадрам с места аварии, "лендровер" и "фольксваген-поло" столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что отсеки двигателей у обеих машин фактически уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля погибло пять человек.