"Смешно!" Эксперт объяснил, почему обвиняемый смог сбежать из кабины в суде

По его мнению, производители снижают цены в ущерб качеству, чтобы именно их конструкции стояли в залах судов.

Тот факт, что в Щербинском суде в Москве обвиняемый смог попытаться сбежать через потолок из кабины для подсудимых, говорит о её некачественности. Об этом Лайфу заявил Владимир Коцкович — глава компании, которая тоже делает подобные сооружения для храмов Фемиды.

По его словам, кабины делаются с грубейшими нарушениями. Производители снижают цены в ущерб качеству, чтобы именно их конструкции стояли в залах судов.

— Правильные кабины, которые функционируют согласно нормам, стоят в Петербургском городском суде. Не потому, что они наши, а исходя из тех нагрузок, которые кабины должны выдерживать, — рассказал Коцкович.

Он добавил, что раньше все изделия проходили обязательную сертификацию на соответствие силовым нагрузкам. Сейчас же этого никто не делает. В полиции и судах в силу отсутствия необходимых знаний это тоже не проверяют.

— Получается, что у нас в стране сейчас электронные средства защиты на высоте, но если мы ставим их на бумажную дверь — это ни о чём. Ну это даже смешно, что он вылез через верх. Это однозначно некачественная сборка! Или некачественные материалы. Или там такие "профессионалы" делали, — отметил гендиректор компании.

Напомним, ранее в Щербинском суде мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве родной сестры, попытался сбежать из изолирующей кабины через потолок. Позже в суде, комментируя инцидент, заявили, что конструкция соответствует всем нормативам, а обвиняемый умудрился "просочиться" ввиду своего телосложения.