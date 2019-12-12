У россиян спросили, сколько детей должно быть в идеальной семье

В меньшинстве оказались те, кто готов воспитывать только одного ребёнка, и граждане, вовсе не желающие продолжать род.

Более 40% россиян считают, что в идеальной семье должно быть двое детей, ещё 30% назвали оптимальным числом три. Об этом свидетельствуют результаты проведённого Фондом общественного мнения опроса, которые приводят "Известия".

Согласно полученным данным, ещё 15% отважились бы родить четверых и более детей. 6% опрошенных готовы воспитывать не более одного ребёнка, а 3% вообще не планируют рожать детей.

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