Оштрафован генерал, сын которого устроил смертельное ДТП с детьми

Ранее самого виновника страшной аварии суд отправил в СИЗО на два месяца, хотя он просил о домашнем аресте.

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал генерала в отставке Александра Пильганова, чей сын Виктор стал виновником ДТП, в ходе которого на тротуаре сбили группу школьников, шедших в театр. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Генерала наказали по административной статье "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им". Отмечается, что штраф в размере трёх тысяч рублей уже оплачен.

Напомним, авария произошла 7 декабря в Нижнем Новгороде. На дороге столкнулось несколько автомобилей, после чего один из них выехал на тротуар, где в этот момент шла группа школьников в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадало 12 человек, мама одного из учеников погибла. Известно, что за рулём внедорожника, влетевшего в другие машины, находился Виктор Пильганов, сын генерал-майора юстиции, ранее занимавшего должность начальника областного УМВД РФ. Сам отец в тот момент сидел на пассажирском сиденье.

Сына генерала, которого до этого дважды лишали прав, отправили в СИЗО на два месяца. Сам обвиняемый просил оставить его под домашним арестом в квартире отца.