Врачи рассказали о следах от уколов на теле умершего в Москве журналиста

Согласно данным Депздрава, внезапный разрыв артерии и последовавшее массивное кровотечение произошло именно в месте введения инъекций.

Департамент здравоохранения столицы попытался внести ясность в обстоятельства трагической смерти журналиста "Вечерней Москвы" Михаила Виноградова спустя два дня после написания им поста в соцсети о том, как врачи останавливали ему кровь замороженной курицей. В ведомстве рассказали о событиях, которые предшествовали его гибели.

— Пациент за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ, — уточнили в Депздраве.

9 декабря в 23:30 Виноградов вызвал скорую. Врачи приехали спустя 12 минут, но оснований для госпитализации журналиста не оказалось — кровотечения на тот момент не было. Тогда медики наложили асептическую повязку на область послеоперационной раны, а также посоветовали ему приложить к этому месту что-то холодное и обратиться к хирургу. Как писал Виноградов, он внял рекомендациям: приложил замороженную курицу, а утром 10 декабря побывал у хирурга.

Во время осмотра кровотечения не было, но врач выдал Виноградову направление на госпитализацию. Однако журналист в тот день по неизвестной причине в больницу не поехал. Утром 11 декабря Виноградов снова вызвал скорую, которая доставила его в больницу из-за нагноения в области послеоперационной раны. В Депздраве утверждают, что и тогда кровотечения у журналиста не было.

— В приёмном покое состояние пациента резко ухудшилось, предположительно, в связи с внезапным разрывом бедренной артерии. Вечером в этот же день в больнице он умер после массивного кровотечения, несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия, — рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что точная причина смерти редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей "Вечерней Москвы" будет установлена только по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов.

Ранее сегодня Лайф писал, что Виноградов умер в возрасте 42 лет. Журналист 10 декабря опубликовал пост в "Фейсбуке" о том, что 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение. По его словам, приехавшие по вызову врачи посоветовали ему приложить к больному месту замороженную курицу и уехали. В причинах трагедии уже разбирается ГСУ СКР по Москве.