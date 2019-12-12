Девочка выиграла три золотые медали в самодельной обуви

Когда сообщения об этом появились в СМИ, юная спортсменка моментально стала местной знаменитостью.

Рея Буллос с Филиппин стала обладательницей трёх золотых медалей после международных соревнований по бегу, оставив позади сотни конкурентов. Но популярность 11-летняя девочка получила благодаря своей обуви. Точнее, её отсутствию.

Рея, обмотав ступни обычным медицинским пластырем, без проблем выиграла забег на 400 метров, затем обошла оппонентов в кроссе на 800 метров и с успехом преодолела дистанцию в полтора километра.

Как сообщает World of Buzz, родителям юной спортсменки были не по карману настоящие кроссовки. Но для Реи это не стало препятствием.

Пост с необычной обувью маленькой бегуньи быстро стал вирусным и собрал тысячи лайков. Интернет-пользователи неустанно выражали Рее восхищение, а некоторые из них даже предложили купить ей кроссовки и оказать финансовую помощь.

Ранее Лайф сообщал, что маленький афганский мальчик играл в футбол, вместо футболки надев пакет с надписью "Месси". Позже знаменитый спортсмен встретился со своим юным фанатом.