В Ельцин-центре школьников проверили на знание конституции

Ученики должны были ответить на 19 вопросов из теста, связанных с главным законом страны.

В Президентском центре Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге провели "Конституционный диктант", организованный Российским движением школьников. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции.

Проверить себя на знание главного закона страны пришли старшеклассники из разных школ города. Участники за пять минут должны были ответить на 19 вопросов из теста. Победители, не сделавшие ни единой ошибки, получили призы от организаторов. Остальным участникам диктанта вручили памятные сертификаты.

— Это содержательные вопросы, здесь любой обыватель не ответит. Он должен всё равно владеть персональным навыками, которые они могут здесь и сейчас открыть для себя. То есть просто обычный человек навряд ли ответит правильно, — рассказала представитель РДШ Наталья Ермаченко в интервью телеканалу "Вести Урал".

Перед началом диктанта с приветственным словом к участникам обратился уполномоченный по правам ребёнка по Свердловской области Игорь Мороков. После окончания теста он пообщался с детьми и ответил на их вопросы.

Правовой диктант проводился не только в Екатеринбурге. С 3 по 10 декабря в онлайн-тестировании мог принять участие любой желающий. В День Конституции Лайф вёл прямую трансляцию с пресс-конференции, на которой организаторы диктанта подвели итоги тестирования и рассказали, насколько хорошо россияне знают главный закон страны.