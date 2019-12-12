Путин предложил увековечить память Юрия Лужкова

Президент отметил, что бывший мэр Москвы был политиком общероссийского масштаба.

Президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности предложил увековечить память Юрия Лужкова. Совещание началось с минуты молчания, сообщает Пресс-служба Президента России.

— Прошу мэрию Москвы и Правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова, — обратился Путин к членам Совбеза.

Президент отметил, что Лужков был политиком общенационального масштаба, и подчеркнул значимость того, что бывший мэр сделал для развития столицы России.

— Он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал, — сказал Путин.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы в храме Христа Спасителя. Лайф вёл прямую трансляцию.