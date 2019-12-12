Путин предложил увековечить память Юрия Лужкова

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Фото © Пресс-служба Президента России

Президент отметил, что бывший мэр Москвы был политиком общероссийского масштаба.

Президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности предложил увековечить память Юрия Лужкова. Совещание началось с минуты молчания, сообщает Пресс-служба Президента России.

Прошу мэрию Москвы и Правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова, — обратился Путин к членам Совбеза.

Президент отметил, что Лужков был политиком общенационального масштаба, и подчеркнул значимость того, что бывший мэр сделал для развития столицы России.

Он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал, — сказал Путин.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы в храме Христа Спасителя. Лайф вёл прямую трансляцию.

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