СК возбудил дело по факту возгорания на борту крейсера "Адмирал Кузнецов"

По последним данным, один человек погиб, ещё двоих ищут, двенадцать отправлены в больницы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Напомним, пожар на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" начался сегодня примерно в десять часов утра. Сообщалось о двенадцати пострадавших и троих пропавших без вести. Позднее удалось обнаружить тело одного погибшего.

Крейсер был передан Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) для проведения ремонтных работ и модернизации. Прежде планировалось вернуть крейсер Военно-морскому флоту в 2021 году, однако теперь эти сроки могут сдвинуться.