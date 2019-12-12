Зиничев и Гордеев оценили назначение Кобзева врио главы Иркутской области

Глава МЧС и вице-премьер отметили его грамотный подход к работе, его компетентность и самоотдачу.

Глава МЧС России Евгений Зиничев считает, что Игорь Кобзев, ранее занимавший пост его заместителя, справится с задачами на новой должности врио губернатора Иркутской области и будет внимательно относиться к проблемам каждого жителя региона.

— За полтора года совместной работы он проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов, — приводит слова Зиничева РИА "Новости".

Это назначение также поддержал заместитель председателя Правительства РФ, бывший глава Воронежской области Алексей Гордеев. Кобзев ранее работал в этом регионе главой Управления МЧС.

— Могу охарактеризовать его как эффективного и системного руководителя, надёжного товарища, — отметил Гордеев.

В частности, Гордеев вспомнил 2010 год, когда в Воронежской области бушевали лесные пожары. По его мнению, именно тогда Кобзев особо ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний.