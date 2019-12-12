В сенате утвердили кандидатуру нового посла США в России

Глава МИД Сергей Лавров характеризовал его как высокопрофессионального и опытного дипломата.

Сенат конгресса США утвердил нового кандидата на должность посла США в России. Это заместитель госсекретаря Джон Салливан, сообщает телеканал C-Span.

За его кандидатуру проголосовало большинство сенаторов. Лишь 22 человека были против. Салливан станет послом в РФ, когда соответствующий указ подпишет президент США Дональд Трамп.

Ранее глава МИД Сергей Лавров после встречи с Салливаном охарактеризовал его как опытного дипломата и отметил, что Москва будет рада сотрудничеству с ним. Встреча министра иностранных дел РФ и замгоссекретаря США прошла в Японии в конце ноября.

Недавно Дональд Трамп назвал имя кандидата на должность "второго лица" американской дипломатии на случай, если Салливана утвердят послом США в РФ.