США признали геноцид армян 1915 года

Полтора миллиона погибших — такое число называет ряд историков, занимавшихся изучением этого вопроса.

Сенат конгресса США принял в четверг постановление о необходимости официального признания геноцида армян. Этим жестом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память об убитых людях. Прямая трансляция заседания сената велась в эфире телеканала C-Span.

Кроме того, постановление призывает не связывать Правительство США не только с отрицанием геноцида армян, но и какого бы то ни было другого геноцида. Также оно призывает информировать население об этом событии.

Вопрос признания массового убийства армян в 1915 году геноцидом является камнем преткновения между правительствами Турции и некоторых других стран. За данную резолюцию США, которая обсуждалась десятилетиями, проголосовало абсолютное большинство представителей верхней палаты парламента. Причиной тому называется резкий разлад в отношениях между Вашингтоном и Анкарой после военной операции Турции в Сирии.

По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, принятие этого постановления бросает тень на турецко-американские отношения.

В конце XIX — начале XX века Турция неоднократно осуществляла гонения на армянскую диаспору. Под геноцидом стоит понимать не только массовое уничтожение гражданского населения, но также проведение медицинских экспериментов, насильную депортацию в условиях, приводящих к гибели. В частности, в 1915 году, по данным некоторых историков, было убито почти полтора миллиона армян.

Уничтожение армян признали геноцидом и осудили Россия, Польша, Франция, Германия и многие другие, а также Всемирный совет церквей. Современная историография Турции и Азербайджанской Республики отрицают факт геноцида.

Ранее Лайф, чтя память погибших, публиковал истории выживших семей.