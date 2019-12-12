Эксперт объяснил Лайфу назначение Кобзева врио губернатора Иркутской области

Также Матвейчев выразил мнение о причинах отставки с поста руководителя Приангарья Сергея Левченко.

Назначение Игоря Кобзева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области обусловлено его большим опытом и положительными рекомендациями. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев.

Что касается причин ухода теперь уже бывшего руководителя области Сергея Левченко, то здесь эксперт считает, что экс-губернатор не смог выстроить систему общения на низовом уровне с жителями.

— Он говорит, что информированность и сбор информации снизу вверх был поставлен не самым лучшим образом. И то же самое — его взаимодействие с федеральными органами власти. Когда встал вопрос о некоей оценке ущерба, он довольно беспрецедентно получил доступ к первому лицу (президенту. — Прим. Лайфа) и министру, если мы говорим о Мутко. Никак конвертировать это в быструю работу по строительству жилья, переселение людей ему не удалось, — отметил эксперт.

Матвейчев добавил, что последние полгода деятельность Левченко на посту губернатора вызывала вопросы.

Также эксперт объяснил назначение сенатора Ростислава Гольдштейна на пост врио главы Еврейской автономной области вместо ушедшего в отставку Александра Левинталя.

— Во-первых, он всё-таки курсы госуправления проходит. А это некая управленческая матрица, которая формирует рельеф. Позволяет в будущем занимать должности федеральных органов власти. Не гарантирует, но свидетельствует о том, что навыки проектной работы и ведомственной работы, работы с населением, с гражданами — они у них есть. Для Дальнего Востока, для избирателя там очень важно, чтобы человек хорошо понимал, какой это регион, какая у него специфика, какие у него проблемы у людей, — сказал Матвейчев.

Напомним, президент принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы Приангарья назначен замглавы МЧС России Игорь Кобзев. Также покинул свою должность губернатор Еврейской автономной области.