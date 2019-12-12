Модель Анна Лисовская вышла из СИЗО из-за затянувшегося расследования

Годом ранее её задержали за педофилию. Она якобы проявила недвусмысленный интерес к несовершеннолетней сестре своего экс-бойфренда.

После полутора лет, проведённых в следственном изоляторе, на свободу вышла модель Анна Лисовская. Следствие не нашло достаточного количества улик. Об этом сообщает Mash.

Лайф пристально следил за развитием ситуации с самого начала. Ещё три года назад девушка сообщила своему молодому человеку, сыну бизнесмена Александру Шарыго, о том, что собирается расстаться с ним. Мужчина не смог смириться с этим фактом и привёл возлюбленную в свою квартиру, где разыгралась драма. Он отобрал у девушки телефон, избил и изнасиловал.

Сына бизнесмена задержали, но семья Анны Лисовской начала получать многочисленные угрозы от семьи Шарыго. Своей вины он также не признал, а в дальнейшем его отпустили из СИЗО из-за разногласий между СК и прокуратурой.

Спустя два года уже сама модель оказалась под следствием из-за обвинения в совращении малолетней. Якобы она проявляла интерес определённого свойства к тринадцатилетней сестре Александра Шарыго. Девушка проходила по статье "Развратные действия" в отношении лица, достигшего двенадцати лет, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.