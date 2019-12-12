Центр по примирению сообщил о подготовке "Белыми касками" провокаций в Сирии

Целью провокаторов является распространение в СМИ и Интернете публикаций с обвинениями в адрес сирийских властей.

Организация "Белые каски" и боевики террористической группировки "Хайат тахрир аш-шам"* (бывшая "Джебхат ан-нусра"*) готовят инсценировку химической атаки на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

— ... Планируется проведение в населённых пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации инсценировок применения отравляющих веществ и разрушения объектов гражданской инфраструктуры, — сказал Боренков.

Он добавил, что целью провокаторов является создание фото- и видеоматериалов с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил для распространения в интернет-ресурсах, западных и ближневосточных СМИ.

В конце ноября также сообщалось о готовящейся совместной провокации "Белых касок" и боевиков.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.