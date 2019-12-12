В Красноярске массажистка переломала ноги младенцу

Как стало известно журналистам, мама потерпевшей заплатила специалисту за процедуру более 80 тысяч рублей.

В Красноярске мануальный терапевт во время сеанса переломала семимесячной девочке обе ноги. Об этом сообщает телеканал ТВК.

Как рассказала мама ребёнка, после преждевременных родов малышке был назначен курс лёгкого лечебного массажа без активных упражнений. Женщина без опаски обратилась к знакомому врачу, который раньше работал с её детьми.

После очередного сеанса массажа мама девочки заметила, что у неё очень высокая температура, повышенная тревожность. Ребёнок буквально вздрагивал от каждого прикосновения.

— Я её взяла на руки, она просто кипяток. Ребёнок сутки не спал. Вечером я заметила, что у неё нога неактивна, — рассказала она.

После этого родители обратились с ребёнком в клинику, где у него были диагностированы переломы обеих ног, правой — в трёх местах.

Один незаконченный курс массажа помимо здоровья дочери стоил её родителям более 80 тысяч рублей, которые массажистка отдавать не намерена. Сперва она отрицала вину, потом признала, предложила вернуть часть денег, но в конечном итоге пропала и не выходит на связь.